Son Dakika: ABD seçmeni Kovid-19 aşısının güvenilir ve yerli olması konusunda hemfikir
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Son Dakika: ABD seçmeni Kovid-19 aşısının güvenilir ve yerli olması konusunda hemfikir

Bir son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni yapılan bir ankete katılan seçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanılmadan önce iyi test edilmesini ve tamamen güvenli olmasını istiyor.

Son Dakika: ABD seçmeni Kovid-19 aşısının güvenilir ve yerli olması konusunda hemfikir
30.07.2020 01:45 | Son Güncelleme: 30.07.2020 01:48

NEW ABD'de yeni yapılan bir ankete katılan seçmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanılmadan önce iyi test edilmesini ve tamamen güvenli olmasını istiyor.

Politico/ Morning Consult ortaklığı ile gerçekleştirilen ankette, Amerikalı her 10 seçmenden en az 6'sı Kovid-19 aşılarının kullanılmadan önce tamamen test edilmesi gerektiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 22'si ise aşının mümkün olduğunca erken kullanım aşamasına gelmesi gerektiğine, aksi takdirde virüsün daha da yayılacağına işaret etti.

Anketteki Cumhuriyetçilerin yüzde 26'sı, Demokrat seçmenin yüzde 21'i, aşının daha hızlı bir şekilde kullanıma sunulmasını desteklediklerini belirtti.

Amerikalı seçmen ABD patentli aşı konusunda hemfikir

Tercih edilecek Kovid-19 aşısının ABD patentli olması konusunda ise seçmenler büyük oranda hemfikir. Yerli bir aşı bulunması durumunda, katılımcıların yüzde 82'si aşı olmayı kabul edeceklerini beyan etti.

Ankette, Demokrat seçmenlerin yüzde 81'i, başkan adayları Joe Biden'in başkan seçilmesi durumunda aşıyı bulacağına inandığını söylerken, Cumhuriyetçi seçmenlerin Başkan Donald Trump'a olan güveni yüzde 72'de kaldı.

Virüsler için aşı geliştirme çalışmaları normalde birkaç yıl alırken ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkına, koronavirüse karşı etkili bir aşının 2020 yılı sonuna kadar piyasaya sürüleceğine dair söz vermişti.

Pazartesi günü, aşı geliştirme çabaları hakkında konuşan Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, Kovid-19'a karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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