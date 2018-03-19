Son Dakika! ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Münbiç'ten Çekilmiyoruz!

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Tüm tarafları DAEŞ'le mücadeleye odaklanmaya çağırıyoruz. Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'teyiz çekilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

YAPILAN AÇIKLAMA ABD'NİN İZLEYECEĞİ TUTUM AÇISINDAN ÖNEMLİ

Sözcünün açıklaması, Türkiye'nin olası Münbiç operasyonuna karşı ABD'nin tavrı açısından büyük önem taşıyor.

ERDOĞAN MENBİÇ'İ İŞARET ETMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında sıranın Menbiç'e geldiğini ifade ederek, " Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz!" demişti.