Son Dakika! ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Münbiç'ten Çekilmiyoruz!
Son Dakika! ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü: Afrin'de askerimiz yok ama Münbiç'te askerimiz var çekilmiyoruz.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Tüm tarafları DAEŞ'le mücadeleye odaklanmaya çağırıyoruz. Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'teyiz çekilmiyoruz" açıklamasında bulundu.
YAPILAN AÇIKLAMA ABD'NİN İZLEYECEĞİ TUTUM AÇISINDAN ÖNEMLİ
Sözcünün açıklaması, Türkiye'nin olası Münbiç operasyonuna karşı ABD'nin tavrı açısından büyük önem taşıyor.
ERDOĞAN MENBİÇ'İ İŞARET ETMİŞTİ
Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında sıranın Menbiç'e geldiğini ifade ederek, " Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz!" demişti.