ABD Savunma Bakanı Mattis'ten "Türkiye" Açıklaması

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidinin askeri ilişkileri etkilemediğini, iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

TÜRKİYE'YE BRUNSON TEHDİDİ

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD vatandaşı tutuklu pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakmaması durumunda, Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanacağını açıkladı. Pence, din özgürlüğü konusunda düzenlenen bir konferans esnasında, pastörün serbest kalmaması durumunda, "ABD, Türkiye'ye ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacak" dedi. Pence, "ABD Başkanı adına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve Türk hükümetine bir mesajım var: Pastör Brunson'ı hemen serbest bırakın ya da sonuçlarına hazır olun" ifadelerini kullandı.

TRUMP: DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

Pence'in bu çıkışından dakikalar sonra bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Harika bir Hıristiyan, bir aile adamı ve harika bir insan olan pastör Andrew Brunson'ın uzun süreli tutukluluğuna karşı, ABD Türkiye'ye geniş yaptırımlar uygulayacak. Çok acı çekiyor. Bu masum din adamı derhal serbest bırakılmalı!" Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Brunson, önceki gün 'ev hapsi' kararı verilerek cezaevinden tahliye edilmişti.