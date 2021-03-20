Son dakika: ABD Savunma Bakanı Austin: "Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz"
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Son dakika: ABD Savunma Bakanı Austin: "Müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz"

20.03.2021 18:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:40
Son dakika: ABD Savunma Bakanı Austin:

Son dakika haberine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin, müttefiklerinden Rus ekipmanlarından uzak durmasını istediğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin, müttefiklerinden Rus ekipmanlarından uzak durmasını istediğini belirtti.

Hint basınındaki habere göre, ABD Savunma Bakanı Austin ve Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Austin, Hindistan'ın S-400 hava savunma sistemlerini tedarik etme süreciyle ilgili bir soruya cevaben, "Tüm müttefiklerimizi ve ortaklarımızı Rus ekipmanından uzak durmaya çağırıyoruz. Ortaklarımızın yaptırımlara neden olabilecek ekipman tedarikinden kaçınması gerekir." dedi.

Hindistan'ın sistemi satın almakla ilgilendiğinin farkında olduklarını belirten Austin, "Henüz S-400 sistemi edinmediler, bu nedenle yaptırımların masada olması için bir neden yok." ifadesini kullandı.

Austin, Hindistan'ın hızla değişen uluslararası dinamiklerde giderek daha önemli bir ortak olduğunu kaydetti.

Austin ve Singh, iki ülke arasındaki savunma iş birliği, istihbarat paylaşımı ve lojistik konularında anlaştıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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