Son dakika! ABD Savunma Bakanı Austin, Körfez ülkelerini ziyaret edecek
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Son dakika! ABD Savunma Bakanı Austin, Körfez ülkelerini ziyaret edecek

Son dakika! ABD Savunma Bakanı Austin, Körfez ülkelerini ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından Körfez ülkelerini ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından Körfez ülkelerini ziyaret edeceği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Austin'in, Afganistan'dan tahliye sürecinde ABD'ye destek veren Körfez ülkelerine teşekkür etmek üzere Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacağını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine destek veren ülkelerin genelkurmay başkanlarını telefonla arayarak teşekkür ettiği belirtildi.

Açıklamada, Milley'in Katar, Almanya, Kuveyt, Norveç, Bahreyn, İngiltere, İspanya ve İtalya genelkurmay başkanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile de telefonda görüştüğü ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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