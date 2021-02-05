Son dakika haber! ABD savaş gemisi tatbikat için Gürcistan'da
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Son dakika haber! ABD savaş gemisi tatbikat için Gürcistan'da

05.02.2021 19:15 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:44

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Donald Cook-DDG-75 savaş gemisi, Gürcistan'ın Batum Limanı'na demir attı.

ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait USS Donald Cook-DDG-75 savaş gemisi, Gürcistan'ın Batum Limanı'na demir attı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polis İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri 6. Filosu'na ait ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook-DDG-75'in Bugün Batum Limanı'na demirlediği belirtildi.

Savaş gemisinin, Karadeniz'de Gürcistan tarafıyla ikili tatbikatlar için bulunduğu aktarılan açıklamada, geminin yarın tatbikatların ardından Batum'dan ayrılacağı bilgisi verildi.

Gemi ziyareti sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında gereken önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, "Ziyaret, ABD ve Gürcistan arasındaki denizcilik iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor." ifadelerine yer verildi.

Son dakika haber! ABD savaş gemisi tatbikat için Gürcistan'da
Son dakika haber! ABD savaş gemisi tatbikat için Gürcistan'da
Son dakika haber! ABD savaş gemisi tatbikat için Gürcistan'da
Son dakika haber! ABD savaş gemisi tatbikat için Gürcistan'da

Kaynak: Anadolu Ajansı

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