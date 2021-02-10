Son dakika! ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD Donanması'na bağlı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı.

Tatbikat için Gürcistan'a giden ve görevini tamamlayıp dönen ABD savaş gemisine, Boğazı geçişinde Türk gemisi de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk