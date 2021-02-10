Son dakika! ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Son dakika! ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

10.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:29
Son dakika! ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Edinilen son dakika haberine göre ABD Donanması'na bağlı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı.

ABD Donanması'na bağlı güdümlü füze destroyeri 'USS Donald Cook', İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Marmara Denizi'ne açıldı.

Tatbikat için Gürcistan'a giden ve görevini tamamlayıp dönen ABD savaş gemisine, Boğazı geçişinde Türk gemisi de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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