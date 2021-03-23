Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

23.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:41
Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Son dakika haberler... ABD Deniz Kuvvetlerine ait 116 borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 116 borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi'nden bugün saat 14.50 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD Deniz Kuvvetlerine ait Avrupa ve Afrika filosuna bağlı DDG 116 borda numaralı 'USS Thomas Hudner' adlı füze firkateyni, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın en güç manevra noktası Nara burnunu geçen savaş gemisi, daha sonra 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisine boğazı geçişi sırasında sahil güvenlik botu refakat etti.

(Utku Yaşar Cüce/İHA)

Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son dakika haberleri... ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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