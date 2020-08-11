Son dakika! ABD polisinden 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı
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Son dakika! ABD polisinden 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Son dakika haberi... ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika! ABD polisinden 8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı
11.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:32

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Florida eyaletinde 2018 yılına ait ortaya çıkan görüntüde, okulda bir öğretmenin göğsüne yumruk atan 8 yaşındaki engelli çocuk, polis tarafından ellerine kelepçe takılarak gözaltına alındığı anlar tartışma konusu oldu.

AİLENİN AVUKATI GÖRÜNTÜLERİ SERVİS ETTİ

 Ailenin avukatı Ben Crump, meydana gelen olayın görüntülerini dün basına servis etti. Görüntülerde, polis ağlayan çocuğu gözaltına alırken korkutmak için 'hapse gireceksin' ifadelerini kullanıyor. Görüntüler yayınlandığı anda ABD'de büyük tepkilere neden oldu. 2018 yılına ait görüntülerde üç polis, korkudan ağlayan engelli küçük çocuğu korkutarak ellerini kelepçeleyerek gözaltına aldı. 

AİLEDEN POLİSE DAVA

 Çocuğun ailesi polis memurlarına dava açarak, küçük çocuğun korkutulduğunu ve psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Avukat Crump, polisin orantısız güç kullandığını belirtti. Eski San Antonio Belediye Başkanı Julian Castro, görüntüyü paylaşarak çocuğun ne kadar travmatize olduğunu ifade etti. 

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Kaynak: DHA

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