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Son dakika... ABD petrol stokları 7.54 milyon varil birden yükseldi

Son dakika haberleri... ABD'de hampetrol stokları 17 Temmuz'da biten haftada, bir önceki haftaya göre 7 milyon 544 bin varil yükseldi.

Son dakika... ABD petrol stokları 7.54 milyon varil birden yükseldi
22.07.2020 08:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:03

ABD'de hampetrol stokları 17 Temmuz'da biten haftada, bir önceki haftaya göre 7 milyon 544 bin varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, aynı haftada ABD genelinde benzin stokları ise 2 milyon 19 bin varil ve damıtılmış ürün stokları da 1 milyon 357 bin varil azaldı.

Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ 17: 30'da açıklanacak.Stoklara ilişkin gelişmeler, Covid-19 aşısı çalışmalarının verdiği iyimserlikle Salı günü yükselişe geçen petrol fiyatlarını destekledi.Spot piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.64 artışla 44.32 dolara, Batı teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.62 artışla 41.90 dolara yükseldi.

 


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Kaynak: DHA

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