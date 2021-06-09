Son dakika! ABD petrol stokları 2.11 milyon varil azaldı, fiyatlar yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, ABD genelinde ham petrol stokları geçen hafta 2.11 milyon varil azaldı.

Aynı haftada, Oklahoma'daki endüstri bölgesi Cushing'deki petrol stokları da 420,000 varil azaldı.

Özel bir kuruluş olan API'nin verilerine göre, bu dönemde ABD'de benzin stokları 2.41 milyon varil ve damıtılmış petrol ürünleri stokları ise 3.75 milyon varil yükseldi.Gelişmelerle, Ağustos teslimi gösterge Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.22 artışla 72.37 dolara, Batı Teksas ham petrolünün vareli fiyatı da yüzde 1.40 artışla 70.22 dolar ile, 2018 Ekim'den bu yana ilk kez 70 dolar sınırını aştı.Gösterge Brent petrolün varil fiyatı, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi'nin (EIA), ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stoklarının önceki hafta 5.1 milyon varil birden gerilediğini gösteren verilerinin ardından, Cuma günü 72.17 dolara kadar çıkarak, Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeyini görmüş, daha sonra Çin'in petrol ithalatındaki düşüşlere bağlı olarak 70 dolar düzeyine dönmüştü.EIA'nın geçen haftaya ilişkin verileri de, bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı