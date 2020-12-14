Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin açıkladığı yaptırım kararı sonrası, Türk savunma sanayiinin duruşu ve adımlarının değişmeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" dedi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefinde kararlı olduklarını belirterek, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı