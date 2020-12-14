Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler

14.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:38
Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler

Son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin açıkladığı yaptırım kararı sonrası, Türk savunma sanayiinin duruşu ve adımlarının değişmeyeceğini açıkladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin açıkladığı yaptırım kararı sonrası, Türk savunma sanayiinin duruşu ve adımlarının değişmeyeceğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek" dedi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefinde kararlı olduklarını belirterek, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar, benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir" ifadesini kullandı.


Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir
ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde ABD ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış olması üzüntü verici"
Son dakika haber: Şentop'tan 'AB' açıklaması: Bunalıma katkı yapacak kararlara imza atmayacaklarını ümit ederim
Son dakika haber: Şentop'tan 'AB' açıklaması: Bunalıma katkı yapacak kararlara imza atmayacaklarını ümit ederim

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Neymar Samatta Erol Bulut Pierre Webo Malcolm Thomas
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... ABD'nin yaptırım kararına tepkiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 22:47:42. #1.14#
title