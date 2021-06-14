Son dakika: ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika: ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika: ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçak düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde küçük uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

KTRK televizyonunun haberine göre, Teksas'a bağlı Houston kentinin 160 kilometre kuzeyinde bulunan bir havaalanına yerel saatle 01.00 sularında iniş yapmaya çalışan uçak düştü.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Justin Ruiz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığı bildirdi.

Sözcü Ruiz, uçakta bulunan kişilerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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