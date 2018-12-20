Son Dakika! ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına Putin'den İlk Yorum: Henüz Bir Emare Yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'a ilişkin açıklamasına katıldığını belirterek, "ABD Başkanıyla aynı fikirdeyim, DEAŞ yenildi" dedi. Putin, ABD'nin çekilmesine ilişkin ise "Henüz bir çekilme emaresi yok" dedi.

"TRUMP İLE GENEL OLARAK AYNI FİKİRDEYİM"

Putin, ABD'nin Suriye'den 100 gün içinde çekilme kararına ilişkin olarak "DEAŞ'ın Suriye'de yenildiği konusunda Trump ile genel olarak aynı fikirdeyim. Fakat DEAŞ militanlarının yeniden gruplanması riski hala korunuyor. ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği konusunu ise bilmiyorum. Biz henüz herhangi bir geri çekilme belirtisi görmüyoruz." dedi.

Trump

'ABD ÖNCE AFGANİSTAN'DAN ÇIKSIN'

Putin, "ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı meşru değil. ABD halen daha önce çekileceğini söylediği Afganistan'da" ifadelerini kullandı.

Putin

NÜKLEER SAVAŞ

Putin, nükleer savaş tehdidini küçümsememek gerektiğini belirterek ABD'ye mesaj verdi. Putin, "Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor." ifadelerini kullandı.