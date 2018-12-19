Son Dakika! ABD'nin Suriye'deki Tüm Askerlerini Çekmeyi Düşündüğü Açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekata birkaç gün içerisinde başlanacağını açıklamasının ardından ABD kritik bir karar aldı. Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili ABD, çok kısa bir zaman içinde Suriye'deki tüm askerlerini çekmeyi planlıyor.

PENTAGON'DA GÜNDEM SURİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLMEK

Reuters'ın haberine göre, iç savaş ülkesinin kuzeyinde çok sayıda askeri ve üssü bulunan Pentagon, Suriye'den tamamen çekilmeyi değerlendiriyor.

TÜRKİYE'NİN İLK HEDEFİ İSE FIRAT'IN DOĞUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatın başlayacağının sinyalini verdi. TSK'nın birkaç gün içinde harekata başlayacağını bildiren Erdoğan, "Her şeye rağmen Amerika'yı doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebileceğimiz stratejik müttefikimiz olarak görüyoruz. Ülkemizin beka meselesi olarak gördüğümüz Suriye politikasındaki derin görüş ayrılıklarımızın, gelecekteki daha büyük işbirliklerimizin önünde bir engel oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içerisinde başlayacağımızı ifade ettik, ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır." dedi.

ABD, DAEŞ'E KARŞI SAVAŞIN TAMAMLANMAK ÜZERE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada DAEŞ'e karşı sürdürülen savaşın birkaç içinde sona erebileceğini söyledi.

Jeffrey, IŞİD'e karşı son savaş alanının Fırat Nehri boyunca koalisyon birliklerinin başını çektiği ABD destekli güçler tarafından yürütüldüğünü belirterek, "Savaş sürüyor ve birkaç ay içerisinde sona ermesini bekliyoruz, bu IŞİD'in elindeki konvansiyonel sayılabilecek son alan olacak." sözlerini kaydetti.