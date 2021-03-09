ABD'nin Rusya'ya siber saldırı gerçekleştireceği iddiası
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ABD'nin Rusya'ya siber saldırı gerçekleştireceği iddiası

09.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:30
ABD'nin Rusya'ya siber saldırı gerçekleştireceği iddiası

New York Times gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde ABD'nin Rusya'ya siber saldırı gerçekleştireceğini iddia etti.

New York Times gazetesi, hükümet kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde ABD'nin Rusya'ya siber saldırı gerçekleştireceğini iddia etti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, söz konusu iddialara tepki göstererek, "Bu endişe verici bir bilgi. Bize göre bu, uluslararası siber suçtan başka bir şey değil" dedi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, "Rusya'ya Misilleme Hazırlığı" başlıklı haberinde Washington yönetiminin Rusya'ya siber saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu iddia etti. Gazete, ABD yönetiminden kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rusya'ya düzenleyeceği siber saldırıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ordunun ve istihbarat birimlerinin hedef alınacağını öne sürdü.

KREMLİN'DEN TEPKİ: "BU, ULUSLARARASI SİBER SUÇ"

New York Times'ta yayımlanan habere Kremlin'den tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, söz konusu haberlere tepki göstererek, "Bu endişe verici bir bilgi. Çünkü oldukça etkili Amerikan haber kuruluşu, bu tür siber saldırı ihtimalini kabul ediyor. Bu, uluslararası siber suçtan başka bir şey değil. Ayrıca bu haber kuruluşunun Amerikan devletinin siber suça dahil olma ihtimalini kabul etmesi, bizim açımızdan endişe verici bir durum" dedi. Rusya'nın siber saldırılara karşı takındığı tavrın çok net olduğunu, hiçbir zaman siber suçlara karışmadığını söyleyen Peskov, "Rusya Federasyonu defalarca ifade ettiği gibi bu tür siber suçların ve siber terörizmin hiçbir tezahürüne sahip olmadığını ve hiçbir ilgisinin olmadığını ısrarla vurguluyor" ifadelerini kullandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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