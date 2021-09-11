Son dakika! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi - Haberler Ekonomi
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Son dakika! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Son dakika! ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

Son dakika habere göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4 -10 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 401'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 221 arttı.

Perşembe gününü 73,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,46 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 72,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 69,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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