Son dakika! ABD'nin Oklahoma eyaletindeki silahlı saldırıda 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! ABD'nin Oklahoma eyaletindeki silahlı saldırıda 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

02.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:42
Son dakika! ABD'nin Oklahoma eyaletindeki silahlı saldırıda 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Muskogee kasabasında bir evde meydana gelen silahlı saldırıda 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

NEW ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Muskogee kasabasında bir evde meydana gelen silahlı saldırıda 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir evden gelen silah seslerinden dolayı polis ekipleri olay yerine hareket etti. Evde silahlı bir kişi ile karşılaşan polis, kaçmak isteyen şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde 4'ü çocuk 5 kişinin ölü bulunduğu, bir çocuk ile kadının da yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ancak çocuğun hastanede yaşamını yitirdiği, kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Polis, yakalanan şüpheli hakkında detay paylaşmazken soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Guy Ritchie Özcan Deniz
Spor Arda Turan Gökhan Gönül İlhan Cavcav Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! ABD'nin Oklahoma eyaletindeki silahlı saldırıda 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 17:43:47. #1.16#
title