Son Dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Son Dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Abd Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.

Birçok eyalet için verilen kasırga uyarıları devam ederken, Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada Edwardsville bölgesinde teknoloji devi Amazon'a ait bir deponun çatı kısmen çöktü. Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edilirken, çökme sırasında içeride 100 civarında işçinin bulunduğu belirtildi.

Amazon'dan bir yetkili ise depodaki hasarın değerlendirildiğini belirterek, "Çalışanlarımızın güvenliği şu anda en büyük önceliğimiz. Durumu değerlendiriyoruz ve ek bilgiler paylaşacağız" denildi.

Acil servis yetkilileri yaralananlar olduğunu aktarırken, net sayıya dair henüz bir açıklama yapılmazken en az 50 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla, gerekli tüm kaynakları sağlamak için belediye başkanına ulaştım" dedi.

Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde çıkan hortumda ise bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.

Son Dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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