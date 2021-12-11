Son dakika: ABD'nin Kentucky eyaletinde hortum felaketi! En az 50 kişi hayatını kaybetti

Abd Ulusal Hava Durumu Servisi, Arkansas, Tennessee, Missouri ve Illinois dahil olmak üzere birçok eyaletteki bölgeler için cuma gecesi kasırga uyarıları yayınlamıştı.

AMAZON'A AİT DEPONUN ÇATISI ÇÖKTÜ

Birçok eyalet için verilen kasırga uyarıları devam ederken, Illinois eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada Edwardsville bölgesinde teknoloji devi Amazon'a ait bir deponun çatı kısmen çöktü. Olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edilirken, çökme sırasında içeride 100 civarında işçinin bulunduğu belirtildi.

Amazon'dan bir yetkili ise depodaki hasarın değerlendirildiğini belirterek, "Çalışanlarımızın güvenliği şu anda en büyük önceliğimiz. Durumu değerlendiriyoruz ve ek bilgiler paylaşacağız" denildi.

HENÜZ NET SAYI BİLİNMİYOR

Acil servis yetkilileri yaralananlar olduğunu aktarırken, net sayıya dair henüz bir açıklama yapılmazken en az 50 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Illinois Valisi Jay Robert Pritzker, "Dualarım bu gece Edwardsville halkıyla, gerekli tüm kaynakları sağlamak için belediye başkanına ulaştım" dedi.

ARKANSAS'TA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Arkansas eyaletine bağlı Monette kentinde çıkan hortumda ise bir bakımevinin kısmen yıkılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralanmıştı.

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