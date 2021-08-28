Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor

Edinilen son dakika haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500'den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.