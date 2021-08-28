Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
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Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Neal Waters - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500'den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki 13 bin 500'den fazla itfaiyeci, yüzlerce evi yok ederek binlerce insanı güvenli bölgelere kaçmak zorunda bırakan orman yangınlarını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor
Son Dakika | ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Neal Waters

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