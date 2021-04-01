ABD, AB öncülüğünde yapılacak İran toplantısından memnun
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, AB öncülüğünde yapılacak İran toplantısından memnun

Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam - Haberler | Güncel
ABD, AB öncülüğünde yapılacak İran toplantısından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer anlaşmaya imza atan küresel güçlerin "ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda" yarın İranlı yetkililerle yapacağı toplantıdan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran ile nükleer anlaşmaya imza atan küresel güçlerin "ABD'nin anlaşmaya dönmesi konusunda" yarın İranlı yetkililerle yapacağı toplantıdan memnuniyet duyduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde, İran ile nükleer anlaşmaya imza atan ülkelerin temsilcilerinin yarın yapacağı görüşmeye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Price, söz konusu toplantıyı memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayarak, "Haftalardır dile getirdiğimiz gibi, İran'ın da aynı şeyi yapmasına paralel bir şekilde nükleer anlaşma koşullarına dönmeye hazır olduğumuzu belirttik." dedi.

Yarınki toplantıyı pozitif bir adım olarak gördüklerini belirten Price, sürecin birçok karşılıklı adımın atılmasıyla ilerleyebileceğini kaydetti.

Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İranlı yetkililer katılacak

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) taraflarının video konferans toplantısına, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlık yapacağı bildirilmişti.

Toplantıya, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere ile İranlı yetkililer katılacak.

Toplantıda, ABD'nin anlaşmaya geri dönme ihtimali ile anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili olarak uygulanmasının nasıl sağlanabileceği ele alınacak.

Önceki ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ayrıldıklarını açıklamıştı. Trump'tan sonra başkanlığa seçilen Joe Biden, göreve geldikten sonraki İran'la nükleer anlaşmaya dönebileceklerinin sinyallerini vermişti.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Haydar Akar Ali İhsan Su Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABD, AB öncülüğünde yapılacak İran toplantısından memnun - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 23:51:11. #1.14#
title