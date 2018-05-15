ABD'den İran'a Yeni Yaptırım! Listede Ünlü Bankacı da Var

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından beklenen oldu ve İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklandı.İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf de yaptırım listesine alınan isimler arasında yer aldı.

REUTERS ACİL KODUYLA DUYURDU

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesini açıklaması ve tüm Avrupa ülkelerinin tepkisini çekmesinin ardından, Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde, ABD İran'a yönelik yeni yaptırımlarını açıkladı.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI YAPTIRIM LİSTESİNE GİRDİ

İran Merkez Bankası Başkanı Veliyullah Seyf ve El-Bilad Bank da yaptırım listesine alınan isimler arasında