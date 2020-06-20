Son dakika... ABD?nin en büyük camisinde 3 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
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Son dakika... ABD?nin en büyük camisinde 3 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Bir son dakika haberine göre Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ABD'nin en büyük camisi Amerika Diyanet Merkezi'nde 3 ay sonra Cuma namazı kılındı.

Son dakika... ABD?nin en büyük camisinde 3 ay sonra ilk cuma namazı kılındı
20.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:16

Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle ABD'nin en büyük camisi Amerika Diyanet Merkezi'nde 3 ay sonra Cuma namazı kılındı.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede bulunan Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi, yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı. Uzun bir aradan sonra ilk defa cuma namazı kılan Müslümanların, uyarılar gereğince saf tutarken sosyal mesafeye dikkat etti. Namaz için kendi seccadelerini getiren vatandaşlar, cami çıkışında da eski uygulamaların aksine tokalaşma ve kucaklaşmaktan kaçındı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak caminin avlusunda kılınırken herkes maske taktı. Kişiler içeriye alınırken ateş ölçümleri gerçekleşti. 

NAMAZA GELMEDEN ÖNCE FORM DOLDURULUYORAmerika Diyanet Merkezi'nin avlusunda kılınan Cuma namazına gelenler önceden internet sitesinden form dolduracak kayıt oldu. Yapılan duyuru çerçevesinde 14 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler ile son 30 gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkanlar camiye gelmedi. Eyalette, koronavirüs vakalarında yaşanan azalma göz önünde bulundurularak normalleşmeye gidilmişti. 'ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN BUGÜN İTİBARİYLE CAMİMİZİ YENİDEN İBADETE AÇTIK? 

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Sosyal ve Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar Cuma  koronavirüs yeni düzende Müslümanların ibadetlerini sağlıklı yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi ve 3 ay sonra namaz toplu olarak ibadet etmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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