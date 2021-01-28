Son dakika! ABD'nin Denver kentinde 5 Müslüman'ın hayatını kaybettiği kundaklama olayının şüphelileri yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! ABD'nin Denver kentinde 5 Müslüman'ın hayatını kaybettiği kundaklama olayının şüphelileri yakalandı

28.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:50
Son dakika! ABD'nin Denver kentinde 5 Müslüman'ın hayatını kaybettiği kundaklama olayının şüphelileri yakalandı

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 5 Müslüman göçmenin ölümüne neden olan kundaklama olayı ile bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

NEW ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 5 Müslüman göçmenin ölümüne neden olan kundaklama olayı ile bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denver Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, biri 15 ve ikisi 16 yaşında 3 erkek şüphelinin söz konusu yangınla ilgili olarak gözaltına alındığı duyuruldu. İsimleri verilmeyen şüphelilerin birinci dereceden cinayet, kundaklama, hırsızlık ve taciz de dahil 28 suçlamadan yargılanacağı kaydedildi.

Denver Belediye Başkanı Michael Hancock, 5 Ağustos 2020'deki kundaklama olayının şehirde gördükleri "en iğrenç suç" olduğunu belirterek "Diol ailesi bu gece biraz daha rahat nefes alabilir." ifadelerini paylaştı.

Denver'da Müslüman ailenin yaşadığı evin kundaklanması olayı

Denver Green Valley Ranch Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta saat 02.40'ta çıkan yangında, 22 aylık bebek ile 3 yaşında iki çocuğun da aralarında bulunduğu, Senegal'den ABD'ye göç eden Diol ailesinin 5 üyesi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de pencereden atlayarak yaralı kurtulmuştu.

Şehirde yaşayan Senegal toplumu ve Colorado Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), olayın "nefret suçu" olarak araştırılması çağrısında bulunurken, Denver Metro Suç Durdurucuları ile faillerin yakalanması için 50 bin dolar ödül koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Okan Buruk Caner Erkin Ünal Karaman Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Kavga Silah İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! ABD'nin Denver kentinde 5 Müslüman'ın hayatını kaybettiği kundaklama olayının şüphelileri yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 19:52:01. #1.16#
title