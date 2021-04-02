Washington DC'deki Kongre binası önünde 2 polisi yaralayan kişi polis tarafından vurularak öldürüldü
ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası önünde aracını polislerin üzerine sürerek 2 polisi yaralayan kişinin polis tarafından vurularak öldüğü açıklandı.
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ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binası önünde aracını polislerin üzerine sürerek 2 polisi yaralayan kişinin polis tarafından vurularak öldüğü açıklandı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı