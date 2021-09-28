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Son dakika... ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika... ABD'nin Afganistan operasyonları için Rusya'dan üs talep ettiği öne sürüldü

Son dakika haber... ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin geçen hafta Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarda sınıra yakın Rus üslerini kullanma talebini ilettiği iddia edildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'nin geçen hafta Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarda sınıra yakın Rus üslerini kullanma talebini ilettiği iddia edildi.

ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra, bu ülkedeki terörle mücadele operasyonları için başta Pakistan olmak üzere Afganistan'a komşu birçok ülkeden üs talebinde bulundu ancak henüz bölgede üslerini kullandıracak bir ülke bulamadı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Milley'nin Rus mevkidaşı Gerasimov ile Helsinki'de görüştüğünü ve başta Afganistan'dan çekilme süreci olmak üzere birçok konuyu ele aldığını açıklamıştı.

Görüşmenin açıklamada yer almayan detayı, Milley ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Senato Silahlı Hizmetler Komitesinde ifade vermesinden hemen önce Wall Street Journal gazetesine sızdırıldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bazı ABD'li yetkililer gazeteye yaptığı açıklamada, Orgeneral Milley'nin Helsinki'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin üs talebini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iletmek üzere Orgeneral Gerasimov'a aktardığını ileri sürdü.

Yetkililer, Gerasimov'un bu konuda herhangi bir söz vermediğine dikkati çekerken, Putin'in 16 Haziran'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sırasında Amerikan askerlerine Rus üslerinde ev sahipliği yapabilecekleri fikrini ortaya attığını ve Milley'nin teklifinin de bu görüşmeye dayandığını iddia etti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Yasalara göre, ABD'nin Rusya ile askeri iş birliği yapması yasak.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
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