Son Dakika! ABD, PKK'nın 3 Tepe İsminin Yakalanması İçin Harekete Geçti

ABD, üst düzey PKK'lıların yakalanması için başlarına ödül koydu. ABD'den yapılan açıklamada, PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar ve Duraran Kalkan için ise 3 milyon dolar ödül konulduğu belirtildi.

ABD DIŞİLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı, 3 üst düzey PKK'lı terörist hakkında "Adalet için Ödül" programı kapsamında, kimlik ya da yer bilgilerini paylaşanlara toplamda 12 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığının "Rewards for Justice (Adalet için Ödül)" programı kapsamında 3 PKK'lı terörist başının kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü vereceğini açıkladı. Bakanlık, Murat Karayılan için 5 milyon dolar, Cemil Bayık için 4 milyon dolar ve Duran Kalkan için 3 milyon dolar ödül koydu. Adalet için Ödül programının resmi sayfasında teröristlerin fotoğrafları ve kişisel bilgileri ayrıntılı olarak paylaşıldı.

HAKLARINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI

Mardin 1. Sulh Ceza Hakimliği, terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Murat Karayılan ve Duran Kalkan hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer biyolojik kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından yakalama emri çıkarmıştı.