Son dakika! ABD, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı - Haberler
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Son dakika! ABD, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

AA / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika! ABD, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da yeni hükümetin kurulması konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "ABD, Lübnan liderlerinin, Başbakan Necib Mikati liderliğinde yeni bir hükümet kurma konusunda anlaştıklarına dair duyuruyu memnuniyetle karşılayarak Lübnan halkının acil ihtiyaçlarını ve meşru isteklerini ele almak için acilen harekete geçileceğini umuyor." denildi.

Parlamento'nun, Lübnan'ın kötüleşen ekonomik durumunu çözmek için somut reformlar üzerinde çalışabilmesi için yeni hükümeti bir an önce onaylaması çağrısı yapılan açıklamada, "Bu yıl ABD, Lübnan halkına insani yardım için yaklaşık 372 milyon dolar katkıda bulundu. Yeni hükümeti önündeki zor çalışmalar konusunda desteklemeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'da 26 Temmuz'da hükümeti kurma görevini alan eski Başbakan Mikati, dün Müslüman ve Hristiyan partileri temsil edecek kabine için Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile anlaştığını duyurmuştu.

AA / Kasım İleri - Son Dakika Haberleri
Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı

Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı
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