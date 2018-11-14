ABD'den, Türkiye'yi Rahatlatacak YPG Açıklaması: İlişkimiz Geçici ve Taktiksel Odaklı

ABD'li üst düzey yetkili YPG ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. ABD'li yetkili, "YPG ile ilişkimiz geçici, taktiksel" dedi. PKK terör örgütü elebaşları için konulan para ödülünün ise, "Türkiye'nin endişelerine yanıt" olduğunu söyledi.

"DEVRİYELER, SURİYE STRATEJİMİZİN DOĞAL BİR PARÇASI"

Münbiç'te ortak devriyeyle ilgili açıklama yapan ABD'li üst düzey yetkili, "Devriyelerin başlaması büyük bir başarı. Devriyelerin sıklığına komutanlar karar verecek. Devriyeler Suriye stratejimizin doğal bir parçası" açıklamasında bulundu.

"BİZ ANLIYORUZ, TÜRKİYE'DE BİZİ ANLAMALI"

Fırat Nehri'nin doğusundaki YPG'lilere muhtemel bir operasyon için ise, ABD'li yetkili "Biz anlıyoruz, Türkiye de bizi anlamalı" ifadesini kullandı.

PKK ELEBAŞLARI İÇİN KONULAN PARA ÖDÜLÜ

ABD'li yetkili, PKK terör örgütü elebaşları için konulan para ödülünün 'Türkiye'nin endişelerine yanıt' olduğunu söyledi.

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 füze savunma sistemiyle ilgili de görüşlerini dile getiren ABD'li üst düzey yetkili, "Bir daha gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.