Son dakika! ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililer "askeri iş birliğini" görüştü
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Son dakika! ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililer "askeri iş birliğini" görüştü

21.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:26
Son dakika! ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililer

Son dakika haberler: Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Ruveyli ile ABD Orta Doğu Merkez Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Samuel Paparo, askeri ve savunma alanlarında iş birliğini görüştü.

Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyad er-Ruveyli ile ABD Orta Doğu Merkez Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Samuel Paparo, askeri ve savunma alanlarında iş birliğini görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Ruveyli, Paparo ve beraberindeki heyeti başkent Riyad'da kabul etti.

Görüşmede, özellikle savunma ve askeri konularda iş birliği ve koordinasyona vurgu yapıldı.

İki ülke arasında ortak ilgi alanına giren konuların ele alındığı görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan, son dönemde sık sık Yemen'deki Husilerin saldırılarına hedef oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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