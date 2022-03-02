Son dakika... ABD'li ve Rus diplomatlar, BM'nin "Rusya" kararını sosyal medyada tartıştı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın kınanması kararını "tarihi" olarak nitelendirirken, Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise kararın " Ukrayna'daki radikallerin suç direnişini körüklediğini" savundu.

BM'deki ABD'li ile Rus diplomatlar, sosyal medya üzerinden, BM Genel Kurulu'nda 35 çekimser, 5 hayır oyuna karşılık 141 evet oyu ile kabul edilen Rusya'yı kınama kararını değerlendirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, oylamadan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve BM Şartı'nın savunulmasında bugün tarihi, ezici oylamaya tanık olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Greenfield, oylamada evet diyen 141 ülkenin Ukrayna'nın yanında durarak Rusya'yı savaştan sorumlu tuttuğunu vurguladı.

ABD Büyükelçisinin mesajına cevap veren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise, BM Genel Kurulu'nda oylanan kararın Ukrayna'daki radikallerin suç direnişini daha da körüklemeyi amaçladığını öne sürdü.

Polyanskiy, Twitter hesabındaki cevabında, şunları kaydetti:

"ABD ve müttefiklerinin eşi görülmemiş inanılmaz baskısına rağmen, bir dizi büyük şehrin nüfusunu rehin alan Ukrayna'daki radikallerin suç direnişini daha da körüklemeyi amaçlayan Genel Kurul kararını desteklememe cesaretini gösteren BM üyelerinin dörtte birine minnettarız."