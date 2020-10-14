Son dakika! ABD'li biyoteknoloji şirketi tablet formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı
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Son dakika! ABD'li biyoteknoloji şirketi tablet formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı

14.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:31
Son dakika! ABD'li biyoteknoloji şirketi tablet formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı

Son dakika gündem haberi... ABD'li biyoteknoloji şirketi Vaxart tarafından geliştirilen, tablet formunda ağız yoluyla alınabilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

ABD'li biyoteknoloji şirketi Vaxart tarafından geliştirilen, tablet formunda ağız yoluyla alınabilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik denemelerine başlandığı bildirildi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, "VXA-CoV2-1" adlı Kovid-19 aşı adayı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Birinci aşama klinik deneme kapsamında aşı adayı 18 ila 54 yaşlarındaki 48 sağlıklı gönüllü üzerinde iki doz olarak denenecek.

Aşının güvenli olup olmadığının ve bağışıklık etkisinin sınanacağı deneme süresinde deneklere düşük ve yüksek dozlar içeren aşı özellikli tabletler 28 gün arayla verilecek.

Kovid-19'a karşı ilk tablet aşı dayı

"VXA-CoV2-1", Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayları arasında tablet formundaki ilk örnek oldu.

Aşı adayının, enjeksiyon yoluyla uygulanan muadillerine göre, dağıtım ve geniş kitlelere tatbik edilme bakımından kolaylıklar sağlayacağı öngörülüyor.

Enjeksiyon formunda uygulanan aşıların soğutucularda muhafaza edilmesi gerekirken tablet formundaki aşı adayı oda sıcaklığında saklanabiliyor.

Daha önce Çin, 11 Eylül'de Hong Kong Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay vermişti.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

Dünyada 42 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2 Ekim itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 42 aşı adayı klinik deneme, 151 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Klinik denemeleri yürütülen aşıların 10'u üçüncü, 14'ü ikinci, 18'si ise birinci aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 38,4 milyonu aşarken, 1 milyondan 92 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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