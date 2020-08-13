Son Dakika: ABD, Küba ile arasındaki tüm "charter" uçuşlarını durdurdu Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesi ile Küba arasındaki tüm "charter" uçuşlarının askıya alınmasına karar verdiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesi ile Küba arasındaki tüm "charter" uçuşlarının askıya alınmasına karar verdiklerini açıkladı.

Yazılı bir açıklama ile söz konusu kararı duyuran Bakan Pompeo, "Küba yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bu adımı attıklarını" belirtti.

Pompeo, açıklamasında, "Bugün Ulaştırma Bakanlığından Küba ile yapılan tüm 'charter' uçuşlarını durdurması ricasında bulundum. Bu uçuşların durdurulması Castro rejimini bazı ekonomik kaynaklarından mahrum bırakacak ve ihlallerini sürdürme kapasitesini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo'nun açıklamasından kısa süre sonra yazılı bir açıklama yapan ABD Ulaştırma Bakanlığı da iki ülke arasındaki tüm "charter" seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

2016 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama, iki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında tarifeli seferlerin başlatılmasına karar vermişti. Ekim 2019'da ABD ile Küba arasındaki tarifeli seferleri durduran Donald Trump yönetimi, bu yılın başında da iki ülke arasındaki bazı özel seferleri sonlandırmıştı.

Kaynak: AA