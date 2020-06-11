Son dakika... - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle...

Gelen son dakika haberlerine göre - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

11.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:17

- ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Son dakika... - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle...

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Haber
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı Haber
Elizabeth Hurley, 55. yaş günü küvet pozuyla kutladı
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor Haber
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bakan Koca, 1 Haziran sonrası koronavirüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi tek tek sıraladı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
CHP'li vekilden TBMM'de çarpıcı sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Gökçek, ismi duyulmamış şirketin Mansur Yavaş için yaptığı anketin sonucunu paylaştı
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Asansör yapılan Cennet Mağarası'yla ilgili eleştirilere belediyeden yanıt geldi
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Hande Erçel Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Türk Bakan Haziran Instagram
Şu an buradasınız: Son dakika... - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 16:28:37. #1.14#
title