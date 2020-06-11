Son dakika... - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle...
Gelen son dakika haberlerine göre - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
11.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:17
- ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.
Kaynak: İHA