Son dakika... - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle... Gelen son dakika haberlerine göre - ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

- ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı dava da örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Kaynak: İHA