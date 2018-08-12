Son Dakika! Türkiye'yi Hedef Alan Ekonomik Darbeyle İlgili Konuşan Başkan Erdoğan: Bizi Tanısalardı Diz Çökmeyeceğimizi İyi Bilirlerdi

Trabzon Valiliği tarafından düzenlenen yemekte Türkiye'yi hedef alan ekonomik darbeyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Bizi tanısalardı diz çökmeyeceğimizi iyi bilirlerdi." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları söyle:

Son bir asırdır birçok defa millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. Bizi anlasalardı tehdt ve şantaja boyun eğmeyeceğimizi bilirlerdi. Bu millet mandacılığı elinin tersiyle itmiş bir millettir.

"OPERASYONUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Türkiye'yi ve Türk milletini tehdit etmek hiç kimsenin, hiçbir devletin, hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Ekonomimize kur üzerinden uygulamaya konulan operasyonun da biz üstesinden geleceğiz.

SANAYİCİLERE UYARI

Buradan sanayicilere sesleniyorum. Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi. Aksi takdirde B ve C planlarımızı uygulamaya koyarız.

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