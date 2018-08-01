Son Dakika! ABD, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD vatandaşı Papaz Andrew Brunson'la ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

"YAPTIRIM GEREKÇESİ BRUNSON'UN TUTUKLANMASINDAKİ ROLLERİ"

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlenen toplantıda Türkiye'ye yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada,"Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" ifadesi kullanıldı. Sanders, "Yaptırım gerekçesi Brunson'un tutuklanmasındaki rolleri" dedi.

BAKANLARIN ABD'YE GİRİŞİ YASAKLANDI

Bakanların ABD'ye girişinin engellenmesi söz konusu. Beyaz Saray sözcüsü daha fazla bilgi için Hazine Bakanlığı ile irtibat kurulmasını söyledi.

F-35'LERİN TESLİMİNİN GECİKTİRİLMESİ GÜNDEMDE

ABD tarafından F-35'lerin Türkiye'ye iletiminin geciktirilmesi ve Türkiye'ye uluslararası finans kurumlarında yaptırım uygulanması konusunda Senato'da teklifler yer almıştı.

"BRUNSON'UN YARGILANMASI KABUL EDİLEMEZ"

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, ''Brunson'ın haksız tutukluluğu ve Türk yetkililerce süren yargılaması kabul edilemez .'' dediği aktarıldı.

Hazine Bakanlığı'nın gerekçeli kararında Brunson'ın ev hapsine alınmasında Türk İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sorumlu tutuluyor. İki Bakan, Türk Hükümeti'nin örgütsel işleyişinde liderler olarak tanımlanıyor. Bu iki bakan insan hakları ihlalleri ile suçlanıyor. Yine her iki bakanın iştiraki olan ticari yapılar ile ilişkide olan şirketlere de yaptırım öngörülüyor.