Son Dakika! ABD Heyeti, Münbiç Görüşmeleri İçin Ankara'da

ABD'den bir heyet Ankara'ya geldi.

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'li heyetin çalışma grubu toplantısı için geldiğini ve toplantının ana gündem maddesinin Münbiç olacağını söyledi.

"PATRIOT GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR"

Sözcü Hami Aksoy, Türkiye'nin ABD'den F-35 savaş uçaklarını almak için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini söyledi ve tüm tarafların sorumluluklarına uyması gerektiğine dikkat çekti.

Aksoy, Patriot hava savunma sistemleri için ise ABD ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

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