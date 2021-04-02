Son dakika! ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 aşısı yaptıranların seyahat etmesine yeşil ışık yaktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 aşısı yaptıranların seyahat etmesine yeşil ışık yaktı

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Son dakika! ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 aşısı yaptıranların seyahat etmesine yeşil ışık yaktı

Son dakika haberler: NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunun yapılmasının ardından seyahat edilebileceğini açıkladı.

Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın
ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı tehdit: Rusya'dan aldığınız S-400'leri elinizde tutmayın

NEW ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunun yapılmasının ardından seyahat edilebileceğini açıkladı.

CDC, aşının etkinliğini gösteren yeni birkaç çalışmanın ardından güvenlik kılavuzunu güncelledi.

Kovid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırdıktan sonra seyahat edilebileceğine yeşil ışık yakan CDC, tam aşı olmuş kişilerin ülke içinde seyahat ederken test yaptırmasına ve seyahat sonrasında karantinaya girmesine gerek olmadığını bildirdi.

Yurt dışından ABD'ye gelişlerde ise tam aşı yaptırılmış olsa dahi negatif Kovid-19 test sonucu gösterilmesi gerekecek.

CDC'nin bu açıklamasının salgından en fazla etkilenen havayolu şirketlerinin seyahatlerini artırması bekleniyor.

CDC'ye göre, ABD'de şimdiye kadar 99 milyondan fazla kişiye ilk doz, 56 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Hayati Yazıcı Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Bahar Candan Armağan Çağlayan
Spor Şenol Güneş Fatih Terim İsmail Kartal Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kovid-19 aşısı yaptıranların seyahat etmesine yeşil ışık yaktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 19:44:26. #1.14#
title