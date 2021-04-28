Son Dakika | ABD ham petrol stokları 4.32 milyon varil yükseldi
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Son Dakika | ABD ham petrol stokları 4.32 milyon varil yükseldi

Son Dakika | ABD ham petrol stokları 4.32 milyon varil yükseldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre ABD genelinde ham petrol stokları 23 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4.0 milyon 320,000 varil yükseldi.

ABD genelinde ham petrol stokları 23 Nisan'da sona eren haftada, bir önceki haftaya göre 4.0 milyon 320,000 varil yükseldi. Önemli petrol bölgelerinden Oklahoma Cushing'de de stoklar 0.7 milyon varil yükseldi.

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (American Petroleum Institute - API) verilerine göre, aynı haftada, benzin stokları 1 milyon 290,000 varil ve damıtılmış petrol ürünü rezervleri ise 2 milyon 420 bin varil geriledi. 

Gelişmelerle, Haziran teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.43 artışla 66.70 dolara, Haziran teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.93 artışla 63.24 dolara yükseldi.Küresel petrol piyasalarında yatırımcılar, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) tarafından bugün ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak ham petrol stoklarına ilişkin resmi verileri bekliyor.EIA'nın geçen hafta açıkladığı verilere göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki ham petrol stokları, 16 Nisan'da biten haftada 0.6 milyon varil artışla 493.8 milyon varile yükseldi.ABD'nin ham petrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 448,000 varil düşerek, günde 5.4 milyon varil düzeyine geriledi. Aynı dönemde, ABD genelinde benzin üretimi de, günde ortalama 9.4 milyon varile geriledi.Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 286,000 varil düşerek günde ortalama 14 milyon 800 bin varile geriledi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 85 düzeyindeydi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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