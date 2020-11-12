Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığının Biden'ın yabancı liderlerin mesajlarına erişimini engellediği iddiası
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığının Biden'ın yabancı liderlerin mesajlarına erişimini engellediği iddiası

12.11.2020 13:03 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:24
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanlığının Biden'ın yabancı liderlerin mesajlarına erişimini engellediği iddiası

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanlığının, başkan seçilen Joe Biden'a yabancı devlet adamları tarafından gönderilen mesajları iletmediği iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, başkan seçilen Joe Biden'a yabancı devlet adamları tarafından gönderilen mesajları iletmediği iddia edildi.

CNN'nin ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, normalde seçilmiş başkan ile dünya liderleri arasındaki iletişimde aracı olması gereken Bakanlığın bu görevini yerini getirmediği, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Biden ve geçiş ekibinin bu mesajlara erişimini engellediği belirtildi.

Bakanlığın bu engellemesi nedeniyle, bazı yabancı hükümetlerin, doğrudan Barack Obama başkanlığı döneminde görev yapan yetkililerle temas kurmak ya da başka kanallardan Biden'a ulaşmaya çalışmak zorunda kaldığı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin soruya, "Trump yönetimin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız. Dünya burada olanları izliyor. Tüm oyları sayacağız." yanıtını vermişti.

Bu arada birçok lider Biden'ı telefonla, mektupla ya da sosyal medya platformlarında yayınladıkları mesajlarla kutlamıştı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre, 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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