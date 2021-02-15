Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.
15.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:02
Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri