Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.
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Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

15.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:02
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı: Blinken ile Çavuşoğlu, Suriye'deki savaşın siyasi çözümüne destek ve iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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