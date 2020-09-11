Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri için...
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Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri için...

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yarın başlayacak olan barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Son Dakika | ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri için...
11.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 11.09.2020 21:17

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yarın başlayacak olan barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Afganistan hükümeti, bugüne kadar 5 bin Taliban üyesini serbest bırakması ile 40 yıldır süren savaşın bitmesi için gözler Katar'ın başkenti Doha'ya çevrildi. Taliban ile Afganistan hükümetinin yüz yüze müzakere masasına oturması için şartların tamamlanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yarın başlaması beklenen barış görüşmeleri için bugün Doha'ya iniş yaptı.

ABD Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad yaptığı açıklamada, müzakerelerin "her iki taraf için bir sınav" olacağını belirtti. Halilzad, "Afganistan'daki barış için diplomaside yeni bir aşama. Şimdi Afganların sahip olduğu ve Afganların önderlik ettiği bir sürece giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Temsilci, ABD'nin her iki tarafı da izlemeye ve onlarla ilişki kurmaya devam edeceğini açıkladı. - DOHA

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Kaynak: İHA

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