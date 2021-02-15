Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunan mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunan mevkidaşı ile görüştü

15.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:04
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunan mevkidaşı Nikolaos Dendias ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'de istikrarın önemine ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri desteklediklerine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunan mevkidaşı Nikolaos Dendias ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'de istikrarın önemine ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri desteklediklerine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Dendias arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre iki bakan, ABD ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirme ve Yunanistan-İsrail-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Stratejik Diyalogunu destekleme konusunda mutabık kaldı.

İki bakan ayrıca, Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması ve savunma alanında yakın iş birliği de dahil birçok konu başlığını da ele aldı.

"Bakan, NATO müttefikleri Yunanistan ile Türkiye arasında devam eden istikşafi görüşmelere olan desteğini dile getirdi." ifadesi de kullanılan açıklamada Blinken, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılmasının önemine de vurgu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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