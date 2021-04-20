Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken yenilenebilir enerji teknolojilerinde Çin'in gerisinde kaldıklarını açıkladı
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken yenilenebilir enerji teknolojilerinde Çin'in gerisinde kaldıklarını açıkladı

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken yenilenebilir enerji teknolojilerinde Çin'in gerisinde kaldıklarını açıkladı
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda ABD'nin önüne geçtiğini ve Çin'i yakalamadıkları takdirde, küresel iklim politikalarını gelecekte şekillendiremeyeceklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda ABD'nin önüne geçtiğini ve Çin'i yakalamadıkları takdirde, küresel iklim politikalarını gelecekte şekillendiremeyeceklerini söyledi.

Maryland eyaletine bağlı Annapolis kentinde Washington'ın iklim politikalarına yönelik bir konuşma yapan Blinken, ABD'nin bu konuda daha proaktif davranması gerektiğini belirtti.

Blinken, "Kafalarda bir ölçü olması için ifade edeyim: 2040 itibariyle küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olarak dünyada 4,6 trilyon dolarlık alt yapı boşluğu oluşacak. Bu alt yapıların nasıl inşa edileceği konusunda ABD'nin de büyük bir menfaati var." dedi.

Bu durumun Amerikan şirketleri için bir fırsat sağlayacağını ifade eden Blinken, alt yapı inşasının yenilenebilir, çevreye uygun bir şekilde yapılmasının önemli olacağını dile getirdi.

Bakan Blinken, "Ayrıca, küresel yenilenebilir enerji piyasasının 2025 itibariyle 2,15 trilyon dolar olması bekleniyor. Bu, şu anda ABD'deki yenilenebilir enerji kaynakları piyasasının 35 katı demek. Güneş ve rüzgar teknisyenliği, ABD'de en hızlı cazip hale gelen meslek oldu." ifadelerini kullandı.

Blinken, bu konuda Çin ile rekabete atıf yaparak, "Şu anda geride kaldık. Çin güneş enerjisi panelleri, rüzgar tribünleri, piller ve elektrikli araçlar konusunda dünyanın en büyük üreticisi. Dünyanın yenilebilir enerji patenlerinin üçte birini elinde tutuyor. Eğer Çin'e yetişemezsek, Amerika, dünya ikliminin geleceğini menfaatlerimize, değerlerimize göre şekillendirme şansını kaçıracak." şeklinde konuştu.

ABD'nin iklim değişikliği konusundaki birinci amacının, küresel bir felaketi önlemek olduğunu belirten Blinken, ülkesinin ayrıca ekonomik olarak bu yenilikçi teknolojileri üretip dünyaya ihraç etme menfaatlerinin de söz konusu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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