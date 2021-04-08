Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü
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Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel
Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Balkanı Antony Blinken, Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ürdün ile stratejik ortaklığına bağlılığını yinelediği bildirildi.

ABD Dışişleri Balkanı Antony Blinken, Ürdün Kralı II. Abdullah ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Ürdün ile stratejik ortaklığına bağlılığını yinelediği bildirildi.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price yaptığı yazılı açıklamada, Blinken ile Kral II. Abdullah'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Price, "Bakan, ABD'nin Ürdün ile stratejik ortaklığa bağlı olduğunu yineledi ve Kral Abdullah'ın Orta Doğu'daki barış ve istikrarı teşvik etmek için yaptığı liderliği takdir etti." ifadelerine yer verdi.

Sözcü, ABD'nin Ürdün ile olan uzun dönemli ilişkilerine ve ikili iş birliklerine büyük önem verdiğine dikkati çekti.

Önceki gün de ABD Başkanı Joe Biden, Kral Abdullah ile telefonda görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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