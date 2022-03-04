Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile bir savaş riski taşıması nedeniyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.
AA, Hakan Çopur - Güncel
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Bir son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile bir savaş riski taşıması nedeniyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya ile bir savaş riski taşıması nedeniyle Ukrayna'da uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasının mümkün olmadığını söyledi.
AA / Hakan Çopur - Güncel