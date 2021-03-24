Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO toplantılarını değerlendirdi
24.03.2021 17:31 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:40
Edinilen son dakika haberine göre Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO karargahındaki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günü oturumu sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO karargahındaki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci günü oturumu sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı