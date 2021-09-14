Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'İbrahim Anlaşmaları'nın yıl dönümünde mevkidaşlarıyla çevrim içi görüşecek - Haberler
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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "İbrahim Anlaşmaları"nın yıl dönümünde mevkidaşlarıyla çevrim içi görüşecek

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken,

Son dakika gündem haberi: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için imzalanan "İbrahim Anlaşmaları"nın 1. yıl dönümü için yarın bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla çevrim içi toplantı yapacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için imzalanan "İbrahim Anlaşmaları"nın 1. yıl dönümü için yarın bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla çevrim içi toplantı yapacağı belirtildi.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine göre, İsrail, BAE ve Bahreynli yetkililer, 15 Eylül 2020'de imzalanan anlaşmaların yıl dönümünde etkinlik düzenlenmesi için Biden yönetimine son 2 aydır baskı uyguluyordu.

Biden yönetiminin son olarak bu ülkelere sanal bir toplantı teklifinde bulunduğunu kaydeden kaynaklar, "Düzenlenen etkinlikte İbrahim Anlaşmaları'nın imzalanmasının 1. yıl dönümü anılacak ve ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ile daha müreffeh bir bölge inşası konuları ele alınacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Biden yönetiminin bu adımı, "Donald Trump döneminde yapılan bu anlaşmalara yeni yönetimin en net desteği" olarak yorumlandı.

ABD'de Donald Trump yönetiminin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla BAE, Bahreyn, Sudan ve Fas, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'İbrahim Anlaşmaları'nın yıl dönümünde mevkidaşlarıyla çevrim içi görüşecek - Haberler
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