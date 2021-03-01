Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Husilere Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı
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Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Husilere Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı

01.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:14
Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Husilere Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını durdurma çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran destekli Husilere Suudi Arabistan'a füze saldırılarını ve Yemen içindeki saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran destekli Husilere Suudi Arabistan'a füze saldırılarını ve Yemen içindeki saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Blinken, Birleşmiş Milletler bünyesinde sanal ortamda düzenlenen "Yemen için Uluslararası İnsani Yardım Toplantısı"nda konuştu.

Suudi Arabistan ve Yemen hükümetinin ateşkes ve savaşı bitirme konusunda istekli ve kararlı olduklarını belirten Blinken, şöyle devam etti:

"Husilere savaşı uzatan sınır ötesi saldırılarını ve askeri taarruzlarını durdurması çağrısında bulunuyoruz. BM'nin aracılık ettiği süreci ve BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ateşkes sağlama, insanı yardımı ulaştırma ve barış görüşmelerini yeniden başlatmak üzere gösterdikleri çabaları destekliyoruz."

Blinken, tüm tarafların sivillere yönelik saldırıları durdurması gerektiğini belirtti ve Husileri özellikle Yemen'in Marib iline yönelik taarruzu durdurmaya çağırdı.

İsveç ve İsviçre tarafından organize edilen ve Yemen için 4 milyar dolara yakın yardım toplanması hedeflenen toplantıda, Blinken, ABD'nin 191 milyon insani yardım sağlayacağını söyledi.

ABD insani yardımın Yemen'e ulaşması için Husileri 12 Ocak'ta terör listesinden çıkarmıştı.

Husiler, o tarihten bu yana Suudi Arabistan'a yönelik birçok saldırı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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