Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD ve müttefikler, Rusya'nın işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturdu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan Putin'in karar verdiğine inanıyoruz ancak diplomasinin Putin'i caydırması için her fırsatı ve her dakikayı...