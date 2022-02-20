Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD ve müttefikler, Rusya'nın işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturdu" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD ve müttefikler, Rusya'nın işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturdu" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı - Güncel