Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor" dedi. - Haberler
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Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Blinken,

Son dakika gündem haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD ve müttefikler, Rusya'nın işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturdu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD ve müttefikler, Rusya'nın işgaline karşılık büyük bir yaptırım paketi oluşturdu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bütün işaretler işgalin gerçekleşeceğini gösteriyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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